القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي التعرف على القنوات الناقلة مجاناَ لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويلتقى الاهلى مع الزمالك فى التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا.





وتعد المرة الأولى التى يلتقى فيها الاهلى مع الزمالك فى نهائى دورى الابطال، حيث سبق وأن ألتقى الفريقين فى البطولة الإفريقية ثمانية مرات، حقق الاهلى الفوز فى خمس مباريات، وتعادل الفريقين فى ثلاثة مباريات، ولم يسبق للزمالك تحقيق الفوز على الاهلى فى البطولة.





من المقرر أن تذاع مباراة الاهلي والزمالك عي القناة الارضية، وذلك لأن المباراة مقامة علي أرض مصر، ويمكن لجميع المشاهدين داخل مصر متابعة المباراة مجاناً، وهذا هو تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية بث أرضي.





التردد الارضى .. ديجيتال

التردد : UHF 32.

أو يمكن الضبط عبر التردد الأرضى ..الأنالوج

التردد : UHF 9.

وبخلاف نقل أون سبورت المباراة على التردد الارضى، فسيتم نقل المباراة على الهواء مباشرًا عن طريق قناتى beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 7.





ويحصل الفائز على لقب دورى ابطال افريقيا على 2.5 مليون دولار جائز ة البطل، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 1.25 مليون دولار.





ويتأهل الفائز بلقب دورى ابطال افريقيا لمونديال العالم للأندية والذى يقام فى فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.





ويذكر أن يغيب عن الفريقين عدد من النجوم بسبب ثبوت اصابتهم بفيروس كورونا، واللاعبين عم عبدالله جمعة ومحمود الونش ويوسف أوباما، بينما في الأهلي يغيب اليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة وجاءت سلبية العينة لمحمود كهربا