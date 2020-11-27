الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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وجه مسؤولو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول، قبل مواجهة الزمالك نساء غد الجمعة ضمن إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


رسالة الأهلي لكهربا قبل نهائي افريقيا

عقد جهاز الكرة الأهلاوي جلسة خاصة خلال الساعات القليلة الماضية مع محمود عبدالمنعم الشهير بكهربا، حيث طالب المسؤولين في القلعة الحمراء الاعب بضرورة ضبط النفس وتعلم من أخطاء الفترة الماضية قبل نهائى القرن.


وشدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على كهربا بضرورة عدم الالتفات إلى الاستفزازات المتوقعة من جانب لاعبى الزمالك والتركيز فقط في المستطيل الأخضر.


ومن المقرر أن تُقام قمة الأهلي والزمالك في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء غد الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

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