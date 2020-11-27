إنتر ميلان يحدد موعد حسم مصير لاوتارو

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يعد مهاجم فريق إنتر الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أحد أبرز الأسماء المطلوبة في العديد من الاندية الأوروبية، في ظل الأداء الذي يقدمه مع فريقه.

 

وذكرت صحيفة " سبورت " الإسبانية، أن إنتر يريد تأمين تجديد عقده مع لاوتارو مارتينيز، 23 عاماً، قبل فترة الانتقالات في يناير.

 

وأضافت الصحيفة أن لاوتارو جذب عدة أندية أوروبية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة الى مانشستر سيتي، علماً ان عقده ينتهي في 2023.

 

يذكر أن لاوتارو مارتينيز يلعب في الإنتر منذ عام 2018، وخاض مع الفريق الإيطالي 95 مباراة بكل المسابقات وسجل 36 هدفاً وصنع 10 أهداف.

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