مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

استقر البرتغالى جيمي باتشكيو، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على مشاركة أحمد عيد فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة نهائى القرن أمام الأهلى.


ويشهد استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء غداً، مباراة نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، في نهائي تاريخي يجمع بين فريقي من بلد واحد لأول مرة في تاريخ المسابقة.


وجاء قرار باتشيكو فى ظل ثقته فى إمكانيات اللاعب أحمد عيد، وقدرته على التأقلم بشكل كبير والتألق بشكل قوى فى مباريات الزمالك الآخيرة محليًا وإفريقيًا.


يأتى ذلك بسبب أن لم يصل حازم إمام لدرجة الجاهزية الكافية الفنية أوالبدنية المطلوبة، قبل مواجهة الأهلى المرتقبة غداً الجمعة.


وعلى الجانب الآخر جاءت قائمة الزمالك للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا كالآتي:-

حراسة المرمى : محمد ابو جبل - محمود جنش - محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء - عبد الغني - محمد عبد السلام - احمد عيد - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - اسلام جابر - محمد حسن - مصطفى فتحى - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم -احمد سيد زيزو - كريم بامبو - شيكابالا - محمود عبد العزيز - مصطفي محمد - كاسونجو 

كابونجو.


فيما يلي من المرجح أن يكون تشكيل للزمالك، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ابوجبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، كابونجو كاسونجو.

الهجوم: مصطفى محمد.

أخبار تهمك

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

منذ ساعة الا ربع

شاهد النهائي في منزلك.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

حرقها على سجادة الصلاة.. نجل ضحية الإسكندرية يكشف تفاصيل قتل والدته (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 19 ساعة

بدون مفاجآت.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:20 ص

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:26 ص

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

08:22 ص

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»