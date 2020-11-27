مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر البرتغالى جيمي باتشكيو، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على مشاركة أحمد عيد فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة نهائى القرن أمام الأهلى.





ويشهد استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء غداً، مباراة نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، في نهائي تاريخي يجمع بين فريقي من بلد واحد لأول مرة في تاريخ المسابقة.





وجاء قرار باتشيكو فى ظل ثقته فى إمكانيات اللاعب أحمد عيد، وقدرته على التأقلم بشكل كبير والتألق بشكل قوى فى مباريات الزمالك الآخيرة محليًا وإفريقيًا.





يأتى ذلك بسبب أن لم يصل حازم إمام لدرجة الجاهزية الكافية الفنية أوالبدنية المطلوبة، قبل مواجهة الأهلى المرتقبة غداً الجمعة.





وعلى الجانب الآخر جاءت قائمة الزمالك للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا كالآتي:-

حراسة المرمى : محمد ابو جبل - محمود جنش - محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء - عبد الغني - محمد عبد السلام - احمد عيد - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - اسلام جابر - محمد حسن - مصطفى فتحى - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم -احمد سيد زيزو - كريم بامبو - شيكابالا - محمود عبد العزيز - مصطفي محمد - كاسونجو

كابونجو.





فيما يلي من المرجح أن يكون تشكيل للزمالك، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ابوجبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، كابونجو كاسونجو.

الهجوم: مصطفى محمد.