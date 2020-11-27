في مقدمتهم ليفربول.. السماح لـ10 أندية في البريميرليج بعودة جماهيرها

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم الخميس، عن التصنيفات الصحية للمناطق في البلاد، وذلك على هامش الإستعداد لعودة الجماهير الى المدرجات.


ووفقاً لشبكة " سكاي سبورتس "، فإن كلاً من آرسنال، وتشيلسي، وبرايتون، وكريستال بالاس، وإيفرتون، وفولهام، وليفربول، ساوثهامبتون، وتوتنهام، ووست هام، سيتم السماح لهم بعودة جماهيرهم.


وأضاف المصدر أن الفرق المذكورة تم تصنيفها في المستوى الثاني من حيث خطورة فيروس كورونا، وبالتالي تم السماح لهم بعودة الجماهير الى مدرجاتها بحد أقصى 2000 مشجع.


وأشار المصدر أن مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليستر سيتي، وبيرنلي، وأستون فيلا، وولفرهامبتون، ووست بروميتش، وشيفيلد، ونيوكاسل، وليدز يونايتد، تم تصنيفهم في المستوى الثالث من حيث الخطورة.


ونوه المصدر أن هذه الفرق سيتوجب عليها الانتظار لفترة أطول قبل أن تتمكن من إستيعاب جماهيرها الى مدرجاتها، حيث لن يتم السماح لهم بعودة جماهيرها.

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