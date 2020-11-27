أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 27-11-2020.. تراجع فى سعر كيلو الطماطم
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:57 ص
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الطماطم اليوم الجمعة تراجع مع استقرار باقى أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق لينخفض سعر كيلو الطماطم بنحو جنيهان.
اسعار الخضروات اليوم:
الطماطم 12 جنيها للكيلو.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيها.
البصل بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم :
البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال السكري بين 7 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.