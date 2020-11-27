أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 27-11-2020.. تراجع فى سعر كيلو الطماطم

شهدت أسعار الطماطم اليوم الجمعة تراجع مع استقرار باقى أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق لينخفض سعر كيلو الطماطم بنحو جنيهان.





اسعار الخضروات اليوم:





الطماطم 12 جنيها للكيلو.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيها.

البصل بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.





أسعار الفاكهة اليوم :





البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال السكري بين 7 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.



