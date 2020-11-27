ألمانيا تسجل نحو 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
كورونا المانيا
كورونا المانيا
وكالات
Advertisements

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22806 إصابات، وبلغت الحصيلة مليون و6394 منذ بدء تفشي الوباء.

 

وبحسب آخر أرقام وبيانات معهد "روبرت كوخ "، الصادرة اليوم الجمعة، توفي 426 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 15586 حالة.

 

وأصبحت ألمانيا الدولة الثانية عشر في العالم، التي تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاصابه كورونا

أخبار تهمك

بدون مفاجآت.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

منذ أقل من ساعتين

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

حرقها على سجادة الصلاة.. نجل ضحية الإسكندرية يكشف تفاصيل قتل والدته (فيديو)

منذ ساعتين

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد النهائي في منزلك.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

منذ حوالي 6 ساعات

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

كورونا.. ألمانيا تمدد تدابير الفيروس على حدودها حتى منتصف مايو

ألمانيا تسجل 460 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة

ألمانيا تسجل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا و431 إصابة

ولاية فلوريدا الأمريكية تتجاوز ألمانيا بعدد إصابات كورونا

ألمانيا تسجل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل 555 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:20 ص

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:26 ص

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

08:22 ص

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»