بغرض الأمن القومي.. ترامب يطالب بإلغاء الفقرة 230 من قانون الإنترنت

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي قال إنها تعارضه وتقف ضده، ودعا إلى إلغاء تقييد مسؤوليتها عن المحتوى المنشور.

 

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على "تويتر": "عقدت مؤتمرا صحفيا طويلا اليوم بعد تمنياتي للجيش بعيد شكر سعيد، وأدركت مرة أخرى أن وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تنسق حتى لا تخرج الرسالة الحقيقية لهذا المؤتمر الصحفي أبدا. وكانت الرسالة الرئيسية هي أن انتخابات 2020 تم تزويرها، وأنا فزت!".

 

ووفقا له ، فإن تويتر يرسل "اتجاهات مغلوطة تماما" لا علاقة لها بالاتجاهات الحقيقية في العالم. وتابع ترامب: "إنهم يختلقونها، فقط أشياء سلبية"، متهما الشبكة الاجتماعية بـ" التمييز ضد المحافظين".

 

ونشر في تغريدة قائلا: "من أجل الأمن القومي، يجب إنهاء الفقرة 230 فورا"، مشيرا إلى قاعدة القانون الأمريكي، التي تزيل المسؤولية عن المواقع لنشر محتوى الطرف (الآخر) الثالث.

 

وترامب على خلاف مع معظم وسائل الإعلام الأمريكية، ووصفها بأنها "مضللة" و "عدوة الشعب". وتدعم معظم القنوات التلفزيونية والصحف الرائدة في الولايات المتحدة الحزب الديمقراطي، وخصوم ترامب، بحسب خبراء.

 

وكرر ترامب أمس الخميس أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر كانت مزورة، وأنه فاز بها، لكن الأدلة والنتائج  تشير إلى خلاف ذلك، وإلى أن جو بايدن أصبح الرئيس المنتخب.

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