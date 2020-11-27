نتفليكس تعلن عن إلغاء بث محتوى فني جديد على منصتها











ووفقا لموقع "ديد لاين"، فإن البرنامج الذي يحمل عنوان "شابيلز شو"، كان من الأعمال التي قدمها ديفيد شابل والتابعة لفن "ستاند أب كوميدي".











وذكر الموقع أن شابل وجه لنتفليكس طلب بإزاحة الحلقات من ضمن خدمتها للبث، نظرا لأن حقوق الملكية الفكرية الخاصة به تعود لشركة "كوميدي سنترال"، وشركة "فايكوم".



أعلنت شبكة نتفليكس عن حذفها لحلقات البرنامج الكوميدي لـ "ديفيد شابل"، بسبب أزمة حقوق الملكية الفكرية التي تعود لشركة أخرى.