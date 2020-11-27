نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

أكد المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الزمالك، تحديه للأهلي، قبل ساعات من لقائهما المرتقب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويتواجه الطرفان بملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال بن شرقي في تصريحات للموقع الرسمي للإتحاد الدولي "فيفا": "المواجهة صعبة، لكننا جاهزون، وكل شئ وارد".





وأضاف: "بالطبع نريد تحقيق اللقب من أجل إسعاد جماهير الزمالك، أنا بعشق التحديات أمام الفرق الكبيرة، فالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا يمثل لي أهمية خاصة".





وأتم: "المسابقة القارية بطولتي المفضلة، لأنني أحب أن أظهر كل إمكانياتي ومهاراتي الحقيقية في مثل تلك المسابقات القوية، في الوقت الحالي مع الزمالك، أؤدي جيدًا".