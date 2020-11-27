نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

أكد المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الزمالك، تحديه للأهلي، قبل ساعات من لقائهما المرتقب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.


ويتواجه الطرفان بملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وقال بن شرقي في تصريحات للموقع الرسمي للإتحاد الدولي "فيفا": "المواجهة صعبة، لكننا جاهزون، وكل شئ وارد".


وأضاف: "بالطبع نريد تحقيق اللقب من أجل إسعاد جماهير الزمالك، أنا بعشق التحديات أمام الفرق الكبيرة، فالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا يمثل لي أهمية خاصة".


وأتم: "المسابقة القارية بطولتي المفضلة، لأنني أحب أن أظهر كل إمكانياتي ومهاراتي الحقيقية في مثل تلك المسابقات القوية، في الوقت الحالي مع الزمالك، أؤدي جيدًا".

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 22 ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 15 ساعة

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 19 ساعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد النهائي في منزلك.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

منذ حوالي 6 ساعات

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

منذ أقل من ساعة

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ حوالي 3 ساعات

بدون مفاجآت.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

حرقها على سجادة الصلاة.. نجل ضحية الإسكندرية يكشف تفاصيل قتل والدته (فيديو)

منذ ساعتين

في مقدمتهم ليفربول.. السماح لـ10 أندية في البريميرليج بعودة جماهيرها

منذ نصف ساعة

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:20 ص

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:26 ص

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

08:22 ص

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»