أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
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واصلت أسعار الدواجن في مصر، اليوم  الجمعة 27 -11-2020 ، الاستقرار مع  تحقيق البلاد الاكتفاء الاستراتيجي منها واتجاها نحو التصدير، وسط توقعات أن يدفع دخول فصل الشتاء إلى ارتفاعها.



أسعار الدواجن والبيض في مصر :

وبحسب شعبة الدواجن فقد سجلت أسعار الدواجن، نحو  20 جنيه للكيلو سعر الابيض، سعر الساسو 25 جنيه ، و كتكوت ابيض4-4.25 جنيه ، و كتكوت ساسو 2.75-3 جنيه ، وامهات بيضا 15 جنيه.

وهذا قد  تراوح سعر كيلو  الدجاج للمستهلك  بين23-26  جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها، وأن الدواجن المجمدة والمصنعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها.

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