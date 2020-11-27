مواعيد مباريات الجولة السادسة للدوري السعودي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تنطلق منافسات الجولة السادسة ومن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة بمبارتين ناريتين؛ حين يلتقي فريق الاتحاد بنظيره القادسية، فيما سيواجه الشباب فريق ضمك.


وتستكمل المباريات غدا السبت، حيث سيلعب العين أمام فريق الرائد، وسيواجه التعاون نظيره الاتفاق، وسيكون الأهلي على موعد مع فريق الفيصلي.


وتختتم الجولة يوم الخميس بمواجهتين تجمع بين النصر ضد أبها، والهلال ضد الفتح.


يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، حصدهم من 5 مباريات حقق خلالهم الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة، ولم يتلقى أي هزيمة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، واستقبلت شباكه هدف وحيد، فيما يتواجد في الشباب في المركز الثاني برصيده 11 نقطة، ويأتي الرائد ثالثا برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهظاف فقط عن الأهلي صاحب المركز الرابع.


فيما يأتي النصر في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، بعد مرور 5 جولات، حقق خلالهم الفوز في مباراة واحدة، فيما هُزم في 4 مواجهات، وأحرز لاعبيه 4 أهداف، وسكنت شباكه 7 أهداف

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