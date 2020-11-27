طلب مفاجئ من محامي مارادونا بعد وفاته

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:41 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف ماتياس مورلا محامي دييجو مارادونا، عن إتخاذه قرار ببدء تحقيق كامل في وقعت وفاة نجم كرة القدم وانتقد ما قال إنه رد فعل بطيء من خدمة الطوارئ.


وتوفي مارادونا صاحب ال 60 عاما مساء الأربعاء في منزله في تيجري شمال بوينس أيرس بعد إصابته بأزمة قلبية، وكان يعاني مارادونا من مشاكل صحية مختلفة وقبل أسابيع خضع لعملية جراحية بسبب تجمع دموي في المخ.


وقال مورلا في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ما لا يمكن تفسير هو أن يظل صديقي لمدة 12 ساعة، دون أي اهتمام أو فحص من الموظفين المخصصين لهذا الغرض".


وأضاف "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهي حماقة جنائية"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي "تجاهل" الحقيقة وأنه سيسعى إلى تحقيق كامل في الأمر"


وسبق لمارادونا أن قام بتدريب منتخب الأرجنتين أيضا ما بين عامي 2008 و2010، وتضمنت مسيرته الكروية النجاح مع فريقي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي.

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