كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من إصابات كورونا منذ 9 أشهر

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:40 ص
كوريا الجنوبية وكورونا
كوريا الجنوبية وكورونا
وكالات
Advertisements

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أكثر من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وهو مستوى لم تشهده منذ نحو تسعة أشهر.

 

ودفع انتشار موجة ثالثة من الإصابات في جميع أنحاء البلاد، السلطات إلى العمل على توفير المزيد من أسرة المستشفيات.

 

وجاء تسجيل 569 إصابة بعد يوم من وصول الأرقام إلى أعلى مستوى لها منذ السادس من مارس عندما كانت كوريا الجنوبية تعاني من أول موجة لانتشار الوباء.

 

وحذر رئيس الوزراء تشونج سي- كيون، من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى ألف إصابة وتتسبب في أزمة أكبر تشمل نقص أسرة المستشفيات، إذا لم تتمكن إجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها من القيود في وقف انتشار العدوى.

 

وقال تشونج في اجتماع بشأن التعامل مع تفشي الوباء، إن "الوضع خطير للغاية حيث أبلغت جميع المدن والأقاليم، وخاصة جميع مناطق سول وعددها 25، عن تسجيل حالات جديدة".

 

وأعادت الحكومة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة على العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها هذا الأسبوع، ووضعت قيودا على تناول الطعام بالخارج والمراسم الدينية والترفيه الليلي. وجاءت هذه الخطوة بعد شهر من تخفيف قيود مماثلة لدى انحسار الموجة الثانية من الإصابات.

 

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية 32887 والوفيات 516 حتى الآن.

أخبار تهمك

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 18 ساعة

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بدون مفاجآت.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد النهائي في منزلك.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

منذ حوالي 4 ساعات

قبل نهائي القرن.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

حرقها على سجادة الصلاة.. نجل ضحية الإسكندرية يكشف تفاصيل قتل والدته (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

حرقها على سجادة الصلاة.. نجل ضحية الإسكندرية يكشف تفاصيل قتل والدته (فيديو)

08:06 ص

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

06:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»