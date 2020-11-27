درجة الحرارة تصل لـ8 في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:38 ص
بوابة الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بلطيم).
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 19
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 14 والعظمى 19
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 14 والعظمى 18
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 16 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في العريش الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 21
درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 والعظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 18
درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24
درجات الحرارة في قنا الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 26
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 25

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