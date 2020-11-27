ابنة محمود ياسين تطلب من الجمهور الدعاء لها

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:49 ص
بوابة الفجر
وكالات
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طلبت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل، محمود ياسين، من الجمهور،  الدعاء لها.

وقالت رانيا محمود ياسين في منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "مساء الخير أصحابي الحلوين، بقالي كتير ما سلمتش بنفسي عليكم، ادعوا لي أعدي الفتره الصعبه دي، دعواتكم".

يذكر أن أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.

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