10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements

غرمت محكمة الجنح الكويتية ممثلة تحفظت المحكمة الكشف عن اسمها مبلغ 3000دينار كويتي، بنحو (10آلاف دولار أمريكي)، بعد أن قدمت المذيعة المثيرة للجدل حليمة بولند دعوة بتهمة الإساءة إليها.

ورفعت المحامية الكويتية مريم البحر القضية ضد الممثلة التي لم يتم الكشف عن هويتها، موضحة: "أنها ترافعت بالقضية وستطالب بتعويض مدني لموكلتها بولند بقيمة 100 ألف دينار (328 ألف دولار)"،

فيما لم تتضح للآن التفاصيل الكاملة حول القضية، ونوع الإساءة وطريقتها، إلا أن المتابعين يرجحون أن تكون بسبب قضية غسيل الأموال بحسب قولهم، التي تورط فيها العديد من المشاهير من ضمنهم حليمة بولند، حيث علق بعض الفنانين على بولند حينها.



أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

حرقها على سجادة الصلاة.. نجل ضحية الإسكندرية يكشف تفاصيل قتل والدته (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 18 ساعة

قبل نهائي القرن.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا

منذ 35 دقيقة

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ أقل من ساعتين

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد النهائي في منزلك.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 21 ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

بدون مفاجآت.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

حرقها على سجادة الصلاة.. نجل ضحية الإسكندرية يكشف تفاصيل قتل والدته (فيديو)

08:06 ص

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

06:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»