هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب









أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة إتحاد الكرة ، أن مجلس إدارة ناديي الاهلي والزمالك سيحضر المباراة من الملعب وتم إستخراج التصاريح الخاصة بهم.





وأوضح فضل في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه وفقا لخطاب اللجنة الاوليمبية المصرية بخصوص رئيس نادي الزمالك ، فلن يحضر المباراة - مع التشديد على احترامه للجميع – مع توجيه الدعوة لـ"ممثل" عن رئيس النادي وذلك تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبة المصرية بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.



