موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز













يستعد فريق أرسنال لمواجهة ولفرهامبتون، يوم الأحد 29 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين أرسنال وولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



