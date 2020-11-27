الكشف عن موقف مؤمن زكريا من حضور نهائي افريقيا









كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة ، موقف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي من حضور اللقاء وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.





وقال فضل في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة يتواصل مع مؤمن في الساعات الماضية من أجل تنسيق حضوره للمباراة خاصة وان الإتحاد الأفريقي هو صاحب الدعوة كنوع من التكريم له وللمغربي محمد التيمومي.



