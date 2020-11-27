نجم يوفنتوس على أبواب إيفرتون

اقترب نادي ايفرتون الإنجليزي من إنهاء صفقة الدولي الألماني سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووفقا لما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ايفرتون الإنجليزي، طالب إدارة ناديه بسرعة التوقيع مع سامي خضيرة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.





ويمتلك سامي خضيرة أكثر من عرض من الدوريات الخمس الكبري، لكنه يفضل في الوقت الحالي إنهاء كافة الأمور والتعاقد مع نادي انجليزي لرغبته في التواجد داخل البريميرليج.





ويعمل أنشيلوتي في الوقت الحالي على تدعيم فريقه بعناصر مميزة لتدعيم صفوف فريقه، خاصة وأنه على علم مسبق بالامكانيات التي يمتلكها سامي خضيرة نظرا لأنه عمل معه خلال رحلته داخل ريال مدريد.



