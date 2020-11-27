محمد فضل : شرف لمصر اقامة نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:10 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة إتحاد الكرة ، أن استضافة مصر لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك هو التأكيد على قدرة مصر على تنظيم الأحداث الكبيرة والمهمة في القارة خاصة بعد تنظيم بطولتي كأس الأمم الأفريقية للكبار والشباب.

وأضاف فضل في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc  مصر ، أن المهم غدا هو الإستمتاع بالمباراة بين فريقين كبيرين ، مشيرا إلى أنه شرف كبير ان يقام نهائي البطولة بين أكبر ناديين في مصر.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.

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