أحمد العوضي يعلق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:52 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تمنى الفنان أحمد العوضي، أن تخرج مباراة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم ياستاد القاهرة بشكل يفخر به الفريقين.

وكتب عبر منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "إن شاء الله الزمالك يعمل ماتش قوي جدا جدا يفتخر بيه كل عشاق الزمالك.. وان شاء الله الاهلي ياخد الكاس ويفتخر بيه كل عشاق الاهلي".

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة اليوم الجمعة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ مواجهات القطبين في المباراة التي ستقام بينهما على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءٍ.

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