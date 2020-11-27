جميلة عوض: لم أجد صعوبات عند دخولي مجال التمثيل

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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قالت الفنانة جميلة عوض، إنها دخلت عالم التمثيل عندما كانت في السنة الدراسية الأخيرة من الجامعة، من خلال مسلسل "تحت السيطرة".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الأعلامية مني الشاذلي، أنها توجه صعوبات مع عائلتها بسبب دخولها مجال التمثيل ولأنها بالأساس عائلة فنية تحب الفن وتدعمه، سواء والدها أو والدتها أو جدها الفنان الراحل محمد عوض.

وتابعت: "كنت تستغرب إني بشوف في البرامج ممثلين بيتكلموا على معاناتهم في البداية إنهم يقنعوا أهلهم عشان يمثلوا ببقى مش عارفة ليه دا ممكن يحصل وليه الأهل يعترضوا، لأن أنا من صغري عايشة في الجو دة".

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