راندا عوض تكشف عن بدايتها في مجال التمثيل





وأشارت إلى أنها حينها كانت خائفة ومتوترة للغاية، لأنها المرة الأولى التي تقف فيها على خشبة المسرح أمام الجمهور.



يشار إلي أن راندا عوض، قدمت العديد من الأعمال الناجحة بمشوار ها الفني، لكنها قررت أن تبتعد عن التمثيل ايضا في سن مبكرا.

كشفت الفنانة راندا عوض، عن بدايتها في عالم التمثيل، مشيرة إلى أنها بدأت في سن مبكرة قبل الانتهاء من الدراسة.َوقالت خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية مني الشاذلي، أنها شاركت في مسرحية "ريا وسكينة" حين كانت في السنة الأولى بمعهد الفنون المسرحية.