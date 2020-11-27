ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة









تنطلق أحداث الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة تجمع بين بلد الوليد وضيفه ليفانتي.

وتستأنف المباريات، السبت 28 نوفمبر، حيث يستضيف إلتشي نظيره قادش، ويواجه فالنسيا ضيفه أتليتيكو مدريد.

كما يواجه أشبيلية مضيفه ويسكا، بيما يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألأفيش.

وتستكمل اللقاءات يوم الأحد 29 نوفمبر، حيث يستضيف برشلونة نظيره أوساسونا، بينما يواجه خيتافي نظيره أتليتيك بلباو، وسيلتا فيجو أمام غرناطة، فيما يواجه ريال سوسيداد المتصدر نظيره فياريال.





وتختتم اللقاءات يوم الأثنين 30 نوفمبر، بمواجهة تجمع بين ريال بيتيس وضيفه إيبار، وفيما يلي ترتيب الليجا قبل انطلاق الجولة 11.





1- ريال سوسيداد 23 نقطة.





2- أتليتيكو مدريد 20 نقطة.





3- فياريال 19 نقطة.





4- ريال مدريد 17 نقطة.





5- قادش 14 نقطة.





6- غرناطة 14 نقطة.





7- أشبيلية 13 نقطة.





8- أتليتيك بلباو 12 نقطة.





9- فالنسيا 12 نقطة.





10- ألتشي 12 نقطة.





11- خيتافي 12 نقطة.





12- ريال بيتيس 12 نقطة.





13- برشلونة 11 نقطة.





14- أوساسونا 11 نقطة.





15- ألافيس 10 نقاط.





16- إيبار 10 نقاط.





17- بلد الوليد 9 نقاط.





18- ليفانتي 7 نقاط.





19- ويسكا 7 نقاط.





20- سيلتا فيجو 7 نقاط.



