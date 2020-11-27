صلاح عبد الله يكشف عن أول حب في حياته

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:47 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان صباح عبد الله، عن أول قصة حب في حياته، وكيف أثرت منطقة بولاق الدكرور، في مسيرته بعالم الشعر.

وقال صلاح عبد الله، خلال لقائه في برنامج لايت شو" الذي يذاع عبر قناة الحياة" أول حب في حياته كان من فتاة تدعي ناني، والتي كتب لها شعرًا.

وأكد" "بالفعل دي واقعة حقيقة وهزتني واتأثرت فيها"، موضحًا أن منطقة بولاق الدكرور هي التي صنعت نجوميته الحقيقية حيث بدأت يكتب شعر وأفكار واستعراضات مسرح، كما كتت عن الناس الموجودة في بولاق.

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل" اتنين في الصندوق "والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس.

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