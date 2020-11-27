أمير طعيمة عن مباراة القمة: "إنجاز كبير لمصر"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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علق الشاعر أمير طعيمة، على مباراة القمة بين الزمالك والاهلي، والتي ستقام اليوم لوصولهما في نهائي أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب أمير عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: "مش بس أول مرة الأهلي والزمالك يوصلوا النهائي.. دي أول مرة في تاريخ القارة يوصل ناديين من نفس الدولة للنهائي".

وأضاف: "الفريقين حققوا إنجاز كبير لمصر قبل أن تبدأ المباراة.. طبيعي اللاعبين يقاتلوا لينالوا شرف الفوز ببطولة استثنائية.. بس مهم قوي نخرج بشكل يليق ببلدنا وبحضارتنا قدام العالم".

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