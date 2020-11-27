راندا عوض تكشف تفاصيل تعرضها لحالة نفسية منعتها من التمثيل

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة راندا عوض، عن إصابته بحالة نفسية جعلتها ترفض التمثيل وتبعد عن الساحة الفنية

وأشارت أثناء استضافتها مع ابنتها جميلة عوض ببرنامج معكم والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة cbc ،إلى أن الامر وصل معها لدرجة أنها كانت تبكى عندما يعرض على سيناريو عمل جديد.

ولفتت الانتباه إلى أنها أرادت أن تبتعد عن الوسط وتعيش فى سلام، بحسب قولها.

وأكدت راندا عوض: "عندما أنظر لجميلة لبنتى ولما وصلت له أشعر أن الله يحبنى.

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