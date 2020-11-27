رضا عبدالعال يكشف طريقة لعب الأهلي والزمالك في نهائي القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدث رضا عبد العال نجم الاهلي والزمالك السابق، عن مايدور داخل عقل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الأحمر. 

وأكد أن باتشيكو سيقوم بالدفع بأحمد عيد فى مركز الظهير الأيمن وليس حازم إمام في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، المقرر له مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأشار عبد العال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten"، إلى أن أفضل طريقة يلعب بها باتشيكو أمام الأهلي هي 4-4-2 من أجل السيطرة على وسط الملعب وامتلاك الاستحواذ.

وأوضح أن باتشيكو من الممكن أن يقوم بالدفع بحازم إمام فى جزء من المباراة، وأن موسيماني سيلعب كرة هجومية أمام الزمالك لكي يستطيع تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الزمالك.

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