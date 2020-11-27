رئيس نادي برشلونة السابق يدرس الترشح لرئاسة النادي من جديد









كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق يستعد لتقديم أوراق ترشحه رسميًا لخوض سباق الانتخابات المقبل للعودة لمنصبه مرة أخرى.





وتولى لابورتا منصب رئيس برشلونة في الفترة من عام 2003 وحتى 2010، وحقق العديد من الإنجازات رفقة العملاق الكتالوني.





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لابورتا اقترب من الإعلان عن ترشحه لخوض سباق الانتخابات رسميًا، وسيتم الكشف عن برنامجه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن ماتيو أليماني سيكون ضمن قائمة لابورتا، والذي سيكون الذراع الأيمن له حال وصوله إلى رئاسة برشلونة، وسيشغل منصب المدير العام للرياضة.



