وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements




اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الزمالك كل من عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما بعد الإصابة يفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من المباراة.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة 

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:-
 

حراسة المرمى : محمد أبو جبل
 
الدفاع : حازم إمام، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وإسلام جابر.
 
الوسط : طارق حامد، وفرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، وزيزو.
 
الهجوم : كاسونجو، ومصطفي محمد.

أخبار تهمك

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على بديل «ديانج» أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة تحذيرية من الأهلي لكهربا قبل نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الإعلان عن قائمة الزمالك الرسمية لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

بشري سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة مرتضى منصور الأخيرة لنجوم الزمالك قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بدون مفاجآت.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعة و 11 دقيقة

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

09:00 م

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

11:59 م

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

02:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»