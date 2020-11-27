بدون مفاجآت.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:47 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين

وكان المارد الأحمر حقق الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة -  حسين الشحات 

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.

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