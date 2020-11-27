توتنهام يدرس التعاقد مع مهاجم تشيلسي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي توتنهام الإنجليزي في التعاقد مع النجم الفرنسي أولفييه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

ويتنافس العديد من الأندية على التعاقد مع جيرو، لعل أبرزهم وست هام وتوتنهام بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، فإن نادي توتنهام انضم إلى كل من وست هام وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وإنتر ميامي، من أجل ضم جيرو.

وتابعت الصحيفة، أن جيرو يرغب في الرحيل عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل التواجد بقائمة فرنسا المشاركة في اليورو الصيف المقبل.

وتمكن جيرو من تسجيل 44 هدفًا في 105 مباراة خاضها رفقة المنتخب الفرنسي، بالإضافة إلى أنه كان ضمن قائمة الفريق الذي توج ببطولة كأس العالم الأخيرة في عام 2018.

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