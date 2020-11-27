رضا عبدالعال: إسلام جابر أفضل من عبدالله جمعة وعلي معلول سيعاني









كشف رضا عبدالعال نجم فريقي الأهلي والزمالك السابق، عن حظوظ قطبي الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وأكد عبد العال فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten"، أن هناك تقارب في مستويات حراس مرمى الزمالك والأهلي، محمد أبو جبل ومحمد الشناوي، مشيرا إلى أن والحارسان تألقا فى الفترة الماضية.





وأوضح أن إسلام جابر أفضل من عبد الله جمعة المصاب بفيروس كورونا، في مركز الظهير الأيسر.



