من خلال "الفجر الفني".. النجوم يتوقعون مباراة الأهلي والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:23 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة مساء غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ مواجهات القطبين في المباراة التي ستقام بينهما على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.

وبين الخوف والقلق والدعاء من قبل جمهور الأهلي والزمالك، من أجل الحصول على بطولة أفريقيا، التي ينتظرها كل فريق، جاءت العديد من التوقعات لمباراة الأهلي والزمالك.


ورصد "الفجر الفني" توقعات الفنانين لمباراة الأهلي والزمالك غدًا.

أحمد كرارة
قال إنه يتمني نتفرج على ماتش حلو، واتمني فوز الاهلي، لكن احب اوجه رساله لمحبين كوره القدم، لا للتعصب الرياضي"

وأضاف: "يعني الموضوع في الاخر تسليه، ومينفعش نكرهه بعض علشان لعبه، كلنا مصريين في الأخر، والكوره مكسب وخساره والفريقين الاهلي والزمالك فرق كبيره وليهم جمهورهم، مع تمنياتي للفوز لكلا الفرقين بس يا رب الاهلي يكسب".

كريم عبد الخالق
وقال: "أن شاء الله الزمالك بطل أفريقيا، لأننا منتظرين هذا البطولة منذ سنوات طويلة، مشيرا بأن مباراة غدا لا يقدر أن يتوقع من سيفوز لأن الفريقين على مستوى عالي ورغم الغيابات الموجودة لدى الزمالك بسبب فيروس كورونا، إلي أننا على ثقه عاليا في لاعبينا".

حمادة صميدة
كما أكد الفنان حمادة صميدة، أن الفوز سيكون من نصيب النادي الأهلي قائلا" انا اهلاوي يعني بحب القميص الأحمر المنتخب واتمنا الأهلي يفوز، وعلي ياقين أن الأهلي هيفوز 4 صفر".

عزوز عادل
كما توقع الفنان عزوز عادل، فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا، قائلا "أن شاء الله طبعا الأهلي اللي هيكسب".

ممدوح الشناوى
قال الفنان والمذيع ممدوح الشناوى، أنه يتوقع فوز الاهلي 31 ومن الممكن محمد مجدي قفشه، يحرز هدف".


جمال يوسف
وكشف الفنان جمال يوسف، عن حبه للنادي الأهلي، متمني أن يفوز 31 وأن يكون هو بطل أفريقيا.


إسلام حافظ
أكد الفنان الفنان إسلام حافظ، أنه يتمني فوز نادي الزمالك، ببطولة أفريقيا، مشيرًا" واهم حاجه مباراة تليق باسم فرقتين كبار


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