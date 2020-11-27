حسام حسن: ألوم رمضان صبحي ولو مكانه كنت هستمر في الأهلي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على موقف انتقال رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز وعدم الاستمرار في صفوف النادي الأهلي.

وأكد حسام حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي حر في قراره ورأيه ولكني ألومه على الإنتقال إلى بيراميدز وعدم استكمال مشواره الاحترافي".

وتابع: "الجماهير ودعمهم هم من يصنعون النجوم ولكن في مصر المادة أصبحت هي الفيصل".

وأتم: "لو أنا كنت لاعبًا في الأهلي وتلقيت عرضًا من بيراميدز سأفضل الاستمرار في النادي الأهلي على عرض بيراميدز".

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