تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:48 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الكالتشيو الإيطالي، حيث تمكن ميلان من المحافظة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، عقب تغلبه على مضفه نابولي بثلاثية مقابل هدف، في قمة مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويجلس ميلان على عرش صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 14 في المركز السادس.

وفي نفس الجولة، تغلب بينيفينتو على مضيفه فيورنتينا بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز أودينيزي على جنوى.

وفاز ساسولو على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين، بينما فاز إنتر ميلان على ضيفه تورينو بنتيجة (4-2).

وتغلب روما على ضيفه بارما بثلاثية نظيفة، وفاز بولونيا على مضيفه سامبدوريا بهدفين لهدف.

فيما يلي سيعرض لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة:-

1- ميلان 20 نقطة.

2- ساسولو 18 نقطة.

3- روما 17 نقطة.

4- يوفنتوس 16 نقطة.

5- إنتر ميلان 15 نقطة.

6- نابولي 14 نقطة.

7- أتالانتا 14 نقطة.

8- لاتسيو 14 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 12 نقطة.

10- سامبدوريا 10 نقاط.

11- كالياري 10 نقاط.

12- بولونيا 9 نقاط.

13- سبازيا 9 نقاط.

14- بينيفنتو 9 نقاط.

15- فيورنتينا 8 نقاط.

16- أودينيزي 7 نقاط.

17- بارما 6 نقاط.

18- تورينو 5 نقاط.

19- جنوى 5 نقاط.

20- كوروتوني نقطتين.

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