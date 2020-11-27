تفاصيل تعاون تركي آل الشيخ مع أصالة في أغنية "الفرق الجديد"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة أصالة، عن تفاصيل تعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ، في أغنية "الفرق الجديد".

وكتبت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التغريدات "تويتر" قائلة: "‏الأغنية غير عاديّة ومو طبيعية.. غاية بالسهولة وتفاصيل لاتخطر على بال .. عشقتها ..تحدّتني وتحدّيتها .. حلوه بطريقه ساحرة"

وأضافت: "الأغنية طيّبه متلّ قلّبك أبو ناصر الغالي الطيّب الوفي .. كلّلي سعاده وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيره إبن الرّياض البارّ "‎.

يذكر أن أصالة طرحت أغنية "الفرق الكبير" علي منصاتها عبر السوشيال ميديا، وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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