تفاصيل تعاون تركي آل الشيخ مع أصالة في أغنية "الفرق الجديد"
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:59 ص
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كشفت الفنانة أصالة، عن تفاصيل تعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ، في أغنية "الفرق الجديد".
وكتبت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التغريدات "تويتر" قائلة: "الأغنية غير عاديّة ومو طبيعية.. غاية بالسهولة وتفاصيل لاتخطر على بال .. عشقتها ..تحدّتني وتحدّيتها .. حلوه بطريقه ساحرة"
وأضافت: "الأغنية طيّبه متلّ قلّبك أبو ناصر الغالي الطيّب الوفي .. كلّلي سعاده وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيره إبن الرّياض البارّ ".
يذكر أن أصالة طرحت أغنية "الفرق الكبير" علي منصاتها عبر السوشيال ميديا، وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.