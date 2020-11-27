تخفيض العمالة بنسبة 25% وإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة بالبحيرة بسبب كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:50 ص
محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
إسلام أمين
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قرر اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والسيدات التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما، إجازة استثنائية اعتبارا من يوم 28 نوفمبر الجاري بكافة جهات المحافظة، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل خاصة قطاعي الصحة والتربية والتعليم.

جاء ذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذا تخويل السلطة المختصة بتنظيم العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء بالقرار: "تخفض أعداد جميع العاملين بكافة جهات المحافظة الديوان العام، الوحدات المحلية، مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها، كافة الشركات والمصالح، والأجهزة الحكومية والمشروعات التابعة للمحافظة بكافة مستوياتهم بنسبة 25% من إجمالي العاملين بكل مصلحة وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل".

وشدد محافظ البحيرة، على جميع الجهات المشار إليها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة، والتي منها "منح إجازة مفتوحة لكل من تظهر عليه أعراض واشتباه كورونا والتوجيه بالالتزام بالعزل المنزلي، مع التشديد علي ارتداء الكمامة خاصة في وسائل المواصلات وداخل مقار العمل، وتكثيف الحملات علي المقاهي وضبط ومصادرة الشيشة، ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات التي تقدمها، نشر العبارات التحذيرية على المواقع الرسمية وشاشات العرض، والتأكيد على مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولات، على أن تكون الإجازات الممنوحة وفقا لهذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجراءات المقررة قانونا أو تؤثر علي أي من مستحقات الموظف المالية".
تخفيض العمالة بنسبة 25% وإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة بالبحيرة بسبب كورونا
تخفيض العمالة بنسبة 25% وإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة بالبحيرة بسبب كورونا
تخفيض العمالة بنسبة 25% وإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة بالبحيرة بسبب كورونا
تخفيض العمالة بنسبة 25% وإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة بالبحيرة بسبب كورونا

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