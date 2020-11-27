قرينة الرئيس: السيسي كان ينصح نجلته بكيفية بإدارة شؤونها بعد الزواج (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن نصائح الرئيس لنجلته قبل الزواج، لافتة إلى أن الرئيس كان حريصًا على أن تعتمد نجلته على نفسها في منزلها.

وقالت قرينة الرئيس خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس كان ينصح بكيفية إدارة شؤونها بعد الزواج، لكي تصبح زوجة على مستوى الحدث، معقبة: "كان بينصحها إزاي تكون متألقة في منزلها وترتبه قبل ما زوجها يجي من الشغل".

وأشارت إلى أن أكثر شيء يجعلها سعيدة لدرجة القهقهة هي رؤية الرئيس السيسي سعيدا، معقبة: "أكتر حاجة تخليني مبسوطة لما أرى السيسي مبسوط، متابعة :"أكثر شيء يبكيني لما تحصل حاجة جامدة في البلد وسقوط شهداء، خاصة أنها أم".

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