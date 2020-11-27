انتصار السيسي: "الرئيس علمني الطبخ بحنية" (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينفصل يومًا عن المنزل، رغم عدم إتاحة الاتصالات بالصورة المتواجدة الآن، معقبة: "كان بيتواصل معنا باستمرار، وكان عايز دائمًا يعرف كل حاجة كأنه موجود معانا".

وتابعت قرينة الرئيس، خلال لقائها مع إسعاد يونس، على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي في بداية التعرف عليها أخبرها قائلًا: "أنا هاجي الصبح أسلم عليكي"، مشيرة إلى أنها في البداية كانت مترددة في انتظاره، ولكنها انتظرته، معقبة: "بعد كده حسيت إن الشخص ده مختلف ومهذب".

وأضافت أن طبيعة الرئيس السيسي لم تتغير بعد الزواج، معقبة: "بعد الزواج مكنتش بعرف أعمل أكل، وهو اللي علمني بمنتهى طولة البطال وبمنتهي الحنية".

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