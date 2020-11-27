تطورات حالة تامر فرج الصحية بعد إعلان إصابته بـ"كورونا"

قالت زوجة الفنان، تامر فرج أن حالة زوجها الصحية بدأت في التحسن بشكل كبير، حيث مر بمجرد إنفلونزا بسبب تغير فصول الشتاء.





وأكدت بحسب أنباء صحفية، عدم عدم إصابة زوجها بالفيروس كما كانوا يتوقعوا في بداية ظهور أعراض المرض عليه.





يذكر أن لفنان تامر فرج، أعلن عن اصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".