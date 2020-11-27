تطورات حالة تامر فرج الصحية بعد إعلان إصابته بـ"كورونا"
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
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قالت زوجة الفنان، تامر فرج أن حالة زوجها الصحية بدأت في التحسن بشكل كبير، حيث مر بمجرد إنفلونزا بسبب تغير فصول الشتاء.
وأكدت بحسب أنباء صحفية، عدم عدم إصابة زوجها بالفيروس كما كانوا يتوقعوا في بداية ظهور أعراض المرض عليه.
يذكر أن لفنان تامر فرج، أعلن عن اصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتب قائلا: "طب يا جماعة أنا تقريبا كده لقطت الفيروس ومش هعمل مسحة عشان مش عاوز اتأكد.. أنا هعزل نفسى وأخد بروتوكول العلاج.. اللى خالطنى في التلات سنين اللى فاتوا يتطمن على نفسه، وخصوصا لوجى ونانا اللى كانوا مع القبطان ماجد الألفي.. ادعولي يا جماعة إن شاء الله خير".
يذكر أن آخر أعمال تامر فرج مشاركته في مسلسل "الآنسة فرح" مع عدد من الفنانين منهم رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي