انتصار السيسي تكشف عن شعورها أثناء ثورة 30 يونيو (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أصابها شعور مختلط بين الفرح والخوف في ثورة 30 يونيو، متابعة: "يوم 30 يونيو كان أصعب يوم في حياتي".

وأضافت السيدة انتصار، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية "dmc"،: "كنت ما بين الفرحة بإن ده يوم جميل، والخوف على أسرتي"، معلقة: "كان يوم فيه مشاعر متلغبطة".

وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رياضتها المفضلة هي المشي، متابعة: "ببنزل أنا والرئيس بعد صلاة الفجر نتمشى"، مستكملة: "يومه بيبدأ بعد الفجر ومش بينام تاني".

وتابعت "السيسي"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية "dmc"،: "بحب دايمًا أتواصل مع ولادي وأحفادي وباخد منهم طاقة إيجابية".

وأضافت: "أكثر حاجة بتفرحني هي فرحة الأهالي بالمشروعات زي مشروع الأسمرات، أي حاجة جديدة تفرح الناس أنا ببقى سعيدة جدًا بيها".

واستكملت: "وبسعد جدًا بالناس وهي مبسوطة بالطرق والكباري الجديدة، بيحسسني إن الحاجة إللي السيسي كان نفسه يعملها اتحققت والناس بتستفيد بيها".

وقالت السيدة انتصار السيسي،: "والد الرئيس إنسان جد طول عمره، وكان بيدير محلات كتير في خان الخليل إدارة رائعة، وولاده أخدوا منه الالتزام".

وأضافت أنه كان هناك اتفاق بينها وبين الرئيس على معاملة أبنائهم، متابعة: "الولاد كانوا بيعملوله ألف حساب؛ وهو كان شديد على الصبيان، وكان مش متواجد معانا طول الوقت، ولكن دايمًا كانوا خايفين يزعل منهم".

وتابعت: "ولادي وكل ولاد البيت كانوا بيتجمعوا في الإجازات، وكان بيعملنا برنامج في الإجازة ويتمشى بينا بعد الفجر، وكان بيعلمهم حب الرياضة".

واستكملت: "كان دايمًا بيدلع كل بنات البيت على قد ما كان فيه شدة، كان بنات البيت بيتجمعوا عندنا، كان بيقول البنت لازم تاخد حنية لأنها بعد كده هي إللي هتفتح البيت".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انتصار السيسي الفجر السيسي

أخبار تهمك

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ حوالي 5 ساعات

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ يوم

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ 43 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 21 ساعة

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

حرقها على سجادة الصلاة.. نجل ضحية الإسكندرية يكشف تفاصيل قتل والدته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد النهائي في منزلك.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

10:25 ص

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

11:00 ص

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»