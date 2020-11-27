قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.. الكشف عن حالة الطقس









كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للارصاد الجوية، عن حالة الطقس يوم الجمعة والذي يشهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمود شاهين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وافقًا لبيان هيئة الأرصاد فمن المتوقع أن يكون هناك سقوط بعض الأمطار".



