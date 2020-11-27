ترامب: سأترك الرئاسة في هذه الحالة
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:25 ص
أمنية فوزي
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيترك الرئاسة إذا صوت المجتمع الانتخابي لصالح بايدن، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.
ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
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