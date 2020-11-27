مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بالقليوبية

لقيت ربة منزل في القليوبية مصرعهما، إثر سقوطها من شرفة الطابق الخامس، أثناء حملها سجادة منزلها من أعلى الشرفة، حيث اختل توازنها وسقطت على الأرض غارقة في دمائها حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بمصرع ربة منزل تبلغ من العمر 19 عامًا، مقيمة منطقة القلج دائرة المركز.



