رئيس "التغيرات المناخية" يحدد 4 خطوات لحماية الزراعات من أضرار السيول (فيديو)

رصد خبراء الأرصاد والتغييرات المناخية، تعرض أجزاء كبيرة من مصر خاصة المناطق الشمالية لهبوب منخفض جوي عميق، سوف يؤدي لهطول أمطار غزيرة وسيول خلال الأيام القادمة.





وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز التغييرات المناخية بوزارة الزراعة، للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن قراءات مركز التغييرات المناخية أكدت تعرض الأماكن الشمالية في مصر لمنخفض جوي عميق سوف ينتج عنه أمطارا غزيرة سرعان ما تتحول إلى سيول شديدة، لافتا إلى أن معظمها سوف تشعر به محافظات السلوم ومطروح مرورا بالإسكندرية ثم كفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء.



