جامعة الزقازيق توضح شروط الالتحاق بأول قسم امتياز الدواجن بكلية الطب البيطري (فيديو)

بدأت الدراسة بأول قسم فى كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق تخصص امتياز أمراض الدواجن بنظام الساعات المعتمدة.





وقال الدكتور محمد محروس، أستاذ أمراض الدواجن المتفرغ بجامعة الزقازيق، للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن قسم أمراض الدواجن يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وهو أول برنامج للساعات المعتمدة لدراسة أمراض الدواجن من السنة الأولى إلى السنة الخامسة بدرجة بكارليوس طب بيطري.



