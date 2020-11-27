جامعة الزقازيق توضح شروط الالتحاق بأول قسم امتياز الدواجن بكلية الطب البيطري (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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بدأت الدراسة بأول قسم فى كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق تخصص امتياز أمراض الدواجن بنظام الساعات المعتمدة. 

وقال الدكتور محمد محروس، أستاذ أمراض الدواجن المتفرغ بجامعة الزقازيق، للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن قسم أمراض الدواجن يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وهو أول برنامج للساعات المعتمدة لدراسة أمراض الدواجن من السنة الأولى إلى السنة الخامسة بدرجة بكارليوس طب بيطري.

وأوضح "محروس"، أن الدراسة بالقسم معتمدة من وزارة التعليم العالى، منذ عام 2009، ولكن تم تفعيلها خلال السنة الدراسية الحالية، لافتا إلى أن برنامج الدراسة يتيح للطلاب تعلم كل ما يخص صناعة الدواجن إلى جانب علوم الطب البيطرى في القسم العام، كما يهتم برنامج الدراسة بعمل تدريب للطلبة بشكل علمي في الكيانات والشركات الكبرى في قطاع صناعة الدواجن والقطاع الأمن الغذائي  بالقوات المسلحة.

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