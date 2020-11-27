هنادي مهنا لـ"الفجر الفني": شخصية "شيري" في "خيط حرير" تشبهني فى العصبية.. والجمهور قال لزوجي "خد بالك منها"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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فنانة شابة نشأت فى عائلة فنية فوالدها الموسيقار الشهير هاني مهني، الذى عمل مع عمالقة الغناء العربي مثل أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، استطاعت أن تستفز الجمهور بشخصية "شيري"، التى تقدمها فى مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين.

فى البداية تحدثت هنادي مهنا لـ"الفجر الفني" عن أسباب مشاركتها فى مسلسل "خيط حرير"، موضحة أن وجود المخرج إبراهيم فخري، هو السبب الأول الذى دفعها للمشاركة فى العمل، مضيفة أن من ثان العوامل التى حمستها هى قصة المسلسل لما فيها من إثارة وتشويق، كما أنها كانت تتمنى العمل مع الفنانة مي عز الدين، منذ فترة طويلة.

وعن كواليس العمل مع النجمة مي عز الدين، أشارت إلى أن الكواليس كانت جميلة وممتعة جدا، واصفة مي عز الدين بأنها شخصية "خطيرة"، وأنها سعدت بالعمل معها رغم قلة مشاهدها معها، متمنية أن تعمل معها مرة أخري وتكون مشاهدها معها كثيرة، وبالنسبة لباقي فريق العمل وصفتهم بـ"العائلة".

وفيما يخص شخصية "شيري" التى تقدمها فى مسلسل "خيط حرير"، قالت إن شخصية "شيري" لاتشبهها نهائيًا فى الحقيقة، ربما المشترك بينها وبين شيري هو وقت العصبية.

وأضافت أن ردود أفعال الجمهور على المسلسل بشكل عام وشخصيتها بشكل خاص اسعدتها كثيراً، لأنها لم تتوقع مثل هذه الردود الإيجابية على المسلسل، وعن أبرز التعليقات التى لفتت انتباهه من الجمهور على شخصية "شيري"، قالت أن الجمهور كان يرسل رسائل إلى زوجي أحمد خالد صالح ويقولوا له "خد بالك منها".

وأشارت أن شخصية "شيري" لم ترهقها كثيراً فى التحضيرات، رافضة أن تفصح عن أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء التصوير حتى لا تحرق على الجمهور التشويق والإثارة.

واختتمت حديثها بأنها كانت تتمني أن تعمل مع الراحل نور الشريف، وعن الشخصيات التى ترغب أن تقدمها خلال الفترة المقبلة هى شخصية الفتاة التى تعيش في حارة شعبية.

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